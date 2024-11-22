Бывший игрок национальной сборной Казахстана Улан Конысбаев высказался о главном тренере команды Станиславе Черчесове.

«Будь у меня возможность, я был бы первым, кто уволил бы Черчесова! Глядя на то, что творится в сборной, особенно на то, как она играет, ответ очевиден», - высказался Конысбаев для нашего корреспондента.

В шести матчах Лиги наций УЕФА этой осенью казахстанская сборная под руководством Черчесова проиграла пять раз и лишь один раз сыграла вничью. Более того, ни разу на отрезке казахстанцы не забили своим соперникам, которыми были команды Норвегии, Австрии и Словении.