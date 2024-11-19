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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

Экс-игрок сборной Казахстана допустил, что Черчесова пока некем заменить на посту эксклюзив

19 Ноября 2024 • 15:44 Комментировать

Бывший игрок сборной Казахстана Вячеслав Эрбес специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о текущей ситуации в команде и её главном тренере Станиславе Черчесове.

«Шесть игр, ноль голов. И тренер говорит, что с нового года начнём с чистого листа, а федерация его поддерживает. Соответственно Черчесов остаётся. Либо он действительно хочет что то изменить и федерация его поддерживает, либо просто сейчас нет подходящий кандидатуры на пост главного тренера сборной», - сказал Эрбес нашему корреспонденту.

Напомним, что сборная Казахстана заняла четвёртое место в своей группе Лиги наций, набрав всего один балл. Общий счёт всех шести матчей для казахстанцев – 0:15. Соперниками были сборные Словении, Норвегии и Австрии.

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Станислав Черчесов Сборная Казахстана Вячеслав Эрбес ещё теги
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