Бывший игрок сборной Казахстана Вячеслав Эрбес специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о текущей ситуации в команде и её главном тренере Станиславе Черчесове.

«Шесть игр, ноль голов. И тренер говорит, что с нового года начнём с чистого листа, а федерация его поддерживает. Соответственно Черчесов остаётся. Либо он действительно хочет что то изменить и федерация его поддерживает, либо просто сейчас нет подходящий кандидатуры на пост главного тренера сборной», - сказал Эрбес нашему корреспонденту.

Напомним, что сборная Казахстана заняла четвёртое место в своей группе Лиги наций, набрав всего один балл. Общий счёт всех шести матчей для казахстанцев – 0:15. Соперниками были сборные Словении, Норвегии и Австрии.