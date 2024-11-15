Канчельскис: «Сборная Казахстана – не команда Черчесова»

Бывший футболист Андрей Канчельскис высказался о провале сборной Казахстана в Лиге наций под руководством Станислава Черчесова. Казахстанцы проиграли четыре матча из пяти в группе, а ещё один свели к ничьей.

«Хорошо понимаем, какой результат был в 2018 году, в Венгрии выиграл, он там хорошо работал. Но тут, можно сказать, не его команда, поэтому и результат отсутствует. 0:10 в четырех матчах – это катастрофа? Это да, согласен, согласен», - делится Канчельскис с порталом «ВсеПроСпорт».

Напомним, что сборная Казахстана лишь с одним баллом в таблице заняла последнее место в своём квартете Лиги наций и вылетела.