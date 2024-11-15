Ледяхов: «В Лиге наций группа сильная, а Черчесов – не волшебник»

Российский тренер Игорь Ледяхов порассуждал о Станиславе Черчесове и национальной сборной Казахстана. Команда под руководством российского тренера проиграла четыре матча из пяти в текущем розыгрыше Лиги наций.

«У Казахстана не самая сильная команда, а Черчесов зарекомендовал себя как квалифицированный тренер. Другое дело, что группа в Лиге наций попалась сильная, команда Казахстана всем уступает. Черчесов — не волшебник, который из среднего игрока не может сделать игрока высокого класса», - делится Ледяхов с «ВсеПроСпорт».

Напомним, что в пяти прошедших встречах Лиги наций казахстанская команда набрала всего балл. Более того, коллектив в матчах со сборными Словении, Австрии и Норвегии ни разу не забил.