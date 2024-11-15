Колосков – о сборной Казахстана: «Слабые игроки – проблема федерации»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о Станиславе Черчесове и сборной Казахстана. Команда под руководством Станислава Саламовича проиграла в Лиге наций УЕФА четыре матча из пяти в рамках текущего розыгрыша турнира.

«Станислав Саламович — хороший, сильный тренер и человек. Но для сохранения работы этого недостаточно. Главное — результат, которого нет. Он сделал всё, что можно было сделать. Но если у игроков там не особо высокое качество, это уже проблемы федерации футбола», - говорит Колосков для «ВсеПроСпорт».

Напомним, что сборная Казахстана уже вылетела из своей группы в Лиге наций. Противостоят в ней команде Черчесова сборные Австрии, Словении и Норвегии.