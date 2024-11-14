Самородов: «Сборная Казахстана прогрессирует с каждым матчем»

Форвард сборной Казахстана Максим Самородов прокомментировал состояние своей национальной команды.

«Прогрессируем с каждым матчем и набираем ход. Все будет хорошо. Дай Бог, забьем в игре с норвежцами, постараемся. Всех дебютантов приняли хорошо, тоже были на их месте. Почему не идут голы? Просто нет моментов. Хочется забивать, но пока не идет», - приводит слова Самородова Metaratings.

Напомним, что при Станиславе Черчесове сборная Казахстана проиграла четыре последних матча в Лиге наций. Лишь в одной из пяти встреч коллектив не проиграл, сыграв со сборной Норвегии дома в нулевую ничью.