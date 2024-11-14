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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

Попов – о Черчесове в сборной Казахстана: «Это изначально ошибочное решение»

14 Ноября 2024 • 22:23 Комментировать

Бывший защитник сборной Казахстана Алексей Попов порассуждал о печальных результатах казахстанской команды в Лиге наций. Коллектив под руководством Станислава Черчесова проиграл четыре матча и лишь в одном из пяти сыграла вничью.

«Всё зависит от того, какие цели Черчесову поставили. Выйти на чемпионат мира – это одно, его и не должны увольнять. Если же задача сплотить команду и с первых туров и показывать результат, то шансов, наверное, больше нет. Одна игра — и увольнение тогда», - рассуждает Попов для канала «Матч ТВ».

Казахстанская команда в турнирной таблице Лиги наций уже точно вылетела лигой ниже. У команды последнее место квартета и один балл. Выше – сборные Норвегии, Австрии и Словении.

«Лишь руководство федерации футбола может решить, как стоит поступать. Я не руководитель. Но полагаю, его назначение в команду – ошибочно изначально», - добавил Попов.

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Станислав Черчесов Сборная Казахстана Алексей Попов ещё теги
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