Булыкин побеспокоился о будущем Черчесова у руля сборной Казахстана

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о результатах Станислава Черчесова у руля сборной Казахстана. Вечером четверга казахстанская команда проиграла четвёртый матч подряд в Лиге наций, на этот раз – сборной Австрии.

«Когда уже такая статистика по проигрышам, то появляются вопросы к тренеру, руководству федерации футбола. Могут быть резкие движения от федерации, если Черчесов не сумеет объяснить свою позицию», - говорит Булыкин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Казахстана за пять прошедших матчей в Лиге наций набрала лишь один балл. Заработать его удалось в игре со сборной Норвегии.