Вопрос будущего российского тренера Станислава Черчесова в Казахстане сейчас вообще не рассматривается.

«Что касается будущего Черчесова, этот вопрос сейчас вообще не рассматривается, сначала команде надо закончить цикл в Лиге наций», - пишет «ВсеПроСпорт» со ссылкой на свой источник.

Напомним, что на прошлой неделе Федерацию футбола Казахстана покинул президент Адлет Барменкулов. При нём Черчесов возглавил казахстанскую национальную команду.

Сборная Казахстана при Черчесова ещё ни разу не победила – ничья и три поражения в четырёх прошедших турах Лиги наций УЕФА.