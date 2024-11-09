Губерниев: «Черчесов ещё не закончил с Казахстаном»

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев порассуждал о Станиславе Черчесове, который уже несколько месяцев возглавляет сборную Казахстана.

«Черчесов еще не закончил с Казахстаном. Может быть, он все матчи выиграет и его оставят на посту. Не хотел бы забегать вперед и думать о его возвращении в Россию», - делится Губерниев с порталом «ВсеПроСпорт», желая Черчесову удачи.

Напомним, в минувшую пятницу Казахстанскую федерацию футбола покинул президент Адлет Барменкулов, пригласивший Черчесова на тренерский пост национальной сборной страны.

В Лиге наций в квартете казахстанская команда после четырёх туров идёт последней.