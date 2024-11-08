Вечером пятницы Казахстанскую федерацию футбола покинул президент в лице Адлета Барменкулова. Он возглавлял её с 2022 года, при нём в 2024 году на пост главного тренера сборной Казахстана пришёл Станислав Черчесов.

По информации «ВсеПроСпорт», теперь Черчесов оказался беззащитным в Казахстане после ухода Барменкулова с поста.

«Контракт Черчесова изначально вызывал вопросы. Не у всех европейских тренеров такие зарплаты. Теперь Черчесов, по сути, беззащитным остался. Но контракт большой, за его разрыв полагается существенная неустойка. Историю с казахстанским журналистом до сих пор не могут забыть», - пишет источник.

Черчесов провёл у руля сборной Казахстана четыре матча, в них у сборной три поражения и одна ничья.