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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

Источник: «Черчесов остался «беззащитным» после ухода Барменкулова из КФФ» слухи

08 Ноября 2024 • 19:17 Комментировать

Вечером пятницы Казахстанскую федерацию футбола покинул президент в лице Адлета Барменкулова. Он возглавлял её с 2022 года, при нём в 2024 году на пост главного тренера сборной Казахстана пришёл Станислав Черчесов.

По информации «ВсеПроСпорт», теперь Черчесов оказался беззащитным в Казахстане после ухода Барменкулова с поста.

«Контракт Черчесова изначально вызывал вопросы. Не у всех европейских тренеров такие зарплаты. Теперь Черчесов, по сути, беззащитным остался. Но контракт большой, за его разрыв полагается существенная неустойка. Историю с казахстанским журналистом до сих пор не могут забыть», - пишет источник.

Черчесов провёл у руля сборной Казахстана четыре матча, в них у сборной три поражения и одна ничья.

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Станислав Черчесов Сборная Казахстана Адлет Барменкулов ещё теги
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