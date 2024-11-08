Адлет Барменкулов покинул пост президента Казахстанской федерации футбола. Об этом официально сообщает сайт организации.

Напомним, что при Барменкулове у сборной Казахстана появился новый главный тренер. Пост несколько месяцев тому назад занял российский специалист Станислав Черчесов. Возглавлял организацию Барменкулов с февраля 2022 года.

Нового президента КФФ изберут на внеочередной конференции организации, дата её будет объявлена позже.

В Лиге наций в рамках текущего розыгрыша турнира сборная Казахстана проиграла три матча и в одном сыграла вничью – со сборной Норвегии.