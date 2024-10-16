Ловчев: «Черчесов справится с проблемами в сборной Казахстана»

Экс-спартаковец и эксперт Евгений Ловчев высказался о Станиславе Черчесове. На данный момент в четырёх матчах текущего розыгрыша Лиги наций УЕФА казахстанская команда при Станиславе Саламовиче ни разу не победила.

«Он справится с проблемами, хорошо его знаю, человек с характером. В Казахстане, как и в большинстве постсоветских республик — беда с футболом. Главная задача тренера — собрать игроков и выставить их на поле, чтобы они были. В результатах вины Черчесова нет, семь дней на подготовку – очень мало», - делится Ловчев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что команда Казахстана с одним баллом идёт на четвёртом месте в Лиге наций. Выше – команды Норвегии, Словении и Австрии.