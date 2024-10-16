Бывший игрок национальной сборной Казахстана Улан Конысбаев специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о действующем главном тренере казахстанской команды Станиславе Черчесове.

«Будущее Черчесова? Впереди осталось две игры в Лиге наций, а потом, мне кажется, нужно расстаться с главным тренером. Текущие результаты говорят об этом», - говорит Конысбаев нашему корреспонденту.

При Черчесове сборная Казахстана сыграла вничью со сборной Норвегии (0:0), а после проиграла три матча подряд, два из которых – разгромно командам Словении и Австрии. А также дома, словенцам с минимальным счётом.