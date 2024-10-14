Тетрадзе: «Не стоит винить Черчесова в поражениях»

Футбольный тренер Омари Тетрадзе высказался о Станиславе Черчесове и сборной Казахстана, которая пока не выигрывает в Лиге наций.

«В его команде большинство игроков из внутреннего чемпионата. Черчесова в результатах команды винить не стоит, футболисты показывают результат, тренеру тяжело. Он выжимает максимум из тех, кто у него есть», - цитирует Тетрадзе «Чемпионат».

Напомним, у Черчесова за четыре прошедших тура Лиги наций лишь одна ничья. Остальные три матча завершились поражениями.

Черчесов возглавил сборную Казахстана прошедшим летом.

Попов: «Черчесов - тренер не для высоких целей»