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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

Экс-игрок сборной Казахстана обвинил Черчесова в последних результатах эксклюзив

14 Октября 2024 • 19:29 Комментировать

Бывший игрок сборной Казахстана Вячеслав Эрбес специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о неудачах сборной Казахстана в текущем розыгрыше Лиги наций.

«Добрый вечер. В первую очередь я считаю ответственный за результат команды это тренер, после четырёх игр сборная не забила голов и восемь пропустила. Думаю, на оставшиеся два матча нет смысла искать нового тренера, они ничего не решают, а если в этих матчах не будет положительного результата, думаю надо искать нового тренера... Сборная вообще перестала забивать», - рассказал Эрбес нашему корреспондент.

Напомним, что у команды Станислава Черчесова пока лишь одна ничья и три поражения в четырёх турах Лиги наций. С баллом казахстанцы замыкают квартет.

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Сборная Казахстана Вячеслав Эрбес ещё теги
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