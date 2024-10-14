Бывший игрок сборной Казахстана Вячеслав Эрбес специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о неудачах сборной Казахстана в текущем розыгрыше Лиги наций.

«Добрый вечер. В первую очередь я считаю ответственный за результат команды это тренер, после четырёх игр сборная не забила голов и восемь пропустила. Думаю, на оставшиеся два матча нет смысла искать нового тренера, они ничего не решают, а если в этих матчах не будет положительного результата, думаю надо искать нового тренера... Сборная вообще перестала забивать», - рассказал Эрбес нашему корреспондент.

Напомним, что у команды Станислава Черчесова пока лишь одна ничья и три поражения в четырёх турах Лиги наций. С баллом казахстанцы замыкают квартет.