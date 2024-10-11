Шикунов: «Адиев высоко поднял планку для Черчесова»

Экс-спортдир столичного «Спартака» Александр Шикунов высказался о Станиславе Черчесове. Его сборная Казахстана пока что не побеждает в Лиге наций УЕФА – ничья и два крупных поражения в трёх матчах.

«То, что получалось у Адиева, не получается у Черчесова. Адиев в команде провёл больше времени, что-то выстроил, а Станислав Саламович, пока ещё не успел это сделать. Адиев очень высоко поднял планку для Черчесова и всего казахского футбола. Там был ажиотаж и реальный шанс выйти на Евро», - цитирует Шикунова «Чемпионат».

Напомним, что при Адиеве казахстанская команда могла попасть на Евро-2024 напрямую или через стыковые матчи, но обе попытки оказались для команды неудачными.