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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

Барменкулов: «У Черчесова всё идёт по плану»

11 Октября 2024 • 18:41 Комментировать

Президент Федерации футбола Казахстана Адлет Барменкулов высказался о трёх первых матчах Станислава Черчесова у руля национальной сборной страны.

«Сейчас идёт перестроение команды. Главная задача Станислава Саламовича — отбор на чемпионат мира. Конечно, мы и в Лиге наций хотим успеха, но сегодня команда перестраивается. Потому он и делает эксперименты, ищет другие подходы, пробует игроков. Всё нормально, всё по плану», - цитирует Барменкулова «Матч ТВ».

Напомним, что команда Черчесова в первом туре Лиги наций сыграла в Алматы в нулевую ничью со сборной Норвегии. Затем последовали поражения – от сборной Словении в гостях (0:3) и от сборной Австрии (0:4) также в гостях.

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Станислав Черчесов Сборная Казахстана Адлет Барменкулов ещё теги
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