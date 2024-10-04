Самородов: «У Черчесова дисциплина на первом месте»

Форвард национальной сборной Казахстана Максим Самородов высказался о главном тренере команды. Им несколько месяцев является Станислав Черчесов.

«Он действительно строгий и суровый, дисциплина на первом месте. Под его руководством сыграл два матча. Тяжеловато было играть после травмы, не до конца понял его требования», - делится Самородов с Legalbet.

Напомним, что в двух первых матчах при Черчесова у казахстанской сборной ничья со сборной Норвегии дома в Алматы (0:0) и поражение от сборной Словении в гостях (0:3). В октябрьскую международную паузу казахстанцы сыграют с Австрией в гостях и Словенией дома.