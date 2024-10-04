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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

Самородов: «У Черчесова дисциплина на первом месте»

04 Октября 2024 • 16:50 Комментировать

Форвард национальной сборной Казахстана Максим Самородов высказался о главном тренере команды. Им несколько месяцев является Станислав Черчесов.

«Он действительно строгий и суровый, дисциплина на первом месте. Под его руководством сыграл два матча. Тяжеловато было играть после травмы, не до конца понял его требования», - делится Самородов с Legalbet.

Напомним, что в двух первых матчах при Черчесова у казахстанской сборной ничья со сборной Норвегии дома в Алматы (0:0) и поражение от сборной Словении в гостях (0:3). В октябрьскую международную паузу казахстанцы сыграют с Австрией в гостях и Словенией дома.

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Станислав Черчесов Сборная Казахстана Максим Самородов ещё теги
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