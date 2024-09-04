Александр Кержаков поблагодарил игроков и сотрудников «Кайрата» за совместную работу

Российский специалист Александр Кержаков поблагодарил игроков и сотрудников казахстанского «Кайрата» за совместную работу.

Кержаков отметил, что для него него в жизни существуют вещи, которые он считает важными, и уважение к людям является одной из них, так как это является его принципом.

«Хочу сказать огромное спасибо команде «Кайрата»: футболистам, тренерскому штабу, медицинскому штабу, административному штабу и всем работникам базы. Также хотелось бы сказать спасибо болельщикам клуба за огромное количество сообщений со словам поддержки», - написал Кержаков в социальной сети.

Напомним, что о том, что Кержаков покидает свой пост стало известно вчера, 3 сентября.