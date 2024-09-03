Президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев раскритиковал Александра Кержакова, который занимал пост главного тренера команды.

3 сентября стало известно, что Кержаков подал в отставку и покинул казахстанский клуб, который на данный момент лидирует в турнирной таблице национального чемпионата.

Журналист Иван Карпов рассказал в своем телеграм-канале о том, что после поражения от «Астаны» Боранбаев ворвался в раздевалку «Кайрата» и стал оскорблять Кержакова. По данным источника, президент клуба назвал тренера «полным говном», а также отметил, что он вместе со своим штабом ничего не делает.

Уточняется, что Кержаков не стал это терпеть и сразу же принял решение покинуть «Кайрат».