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Президент «Кайрата» оскорбил Кержакова слухи

03 Сентября 2024 • 17:44 Комментировать
Кайрат
0:1
Астана

Президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев раскритиковал Александра Кержакова, который занимал пост главного тренера команды.

3 сентября стало известно, что Кержаков подал в отставку и покинул казахстанский клуб, который на данный момент лидирует в турнирной таблице национального чемпионата.

Журналист Иван Карпов рассказал в своем телеграм-канале о том, что после поражения от «Астаны» Боранбаев ворвался в раздевалку «Кайрата» и стал оскорблять Кержакова. По данным источника, президент клуба назвал тренера «полным говном», а также отметил, что он вместе со своим штабом ничего не делает.

Уточняется, что Кержаков не стал это терпеть и сразу же принял решение покинуть «Кайрат».

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