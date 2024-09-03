«Команда «плавила»: Раскрыты подробности отставки Кержакова

Александр Кержаков подал в отставку с поста главного тренера «Кайрата». Об уходе российского специалиста казахстанский клуб официально объявил во вторник.

Согласно информации «Спорт-Экспресса», в определённый момент Кержаков потерял связь с командой. Так, например, далеко не все поняли решение специалиста расстаться с опытным Виктором Васиным.

«По всей видимости, Кержаков посчитал, что команда его «плавила». При нём в «Кайрате» действительно появились группировки. Ребята видели, что тренер с первого дня решил избавиться от Васина», - сообщил некий источник.

Отмечается, что для руководителей и фанатов болезненным стало поражение от «Астаны» в первый день сентября. Кержаков посчитал, что игроки не выкладывались на поле, поэтому после беседы подал в отставку.

Кержаков объяснил, почему подал в отставку в «Кайрате»