«Команда «плавила»: Раскрыты подробности отставки Кержакова

Александр Кержаков подал в отставку с поста главного тренера «Кайрата». Об уходе российского специалиста казахстанский клуб официально объявил во вторник.
Согласно информации «Спорт-Экспресса», в определённый момент Кержаков потерял связь с командой. Так, например, далеко не все поняли решение специалиста расстаться с опытным Виктором Васиным.
«По всей видимости, Кержаков посчитал, что команда его «плавила». При нём в «Кайрате» действительно появились группировки. Ребята видели, что тренер с первого дня решил избавиться от Васина», - сообщил некий источник.
Отмечается, что для руководителей и фанатов болезненным стало поражение от «Астаны» в первый день сентября. Кержаков посчитал, что игроки не выкладывались на поле, поэтому после беседы подал в отставку.
Бан пользователя