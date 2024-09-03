Плетнёв дал совет Кержакову после ухода из «Кайрата»

Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Плетнёв поделился мнением об уходе Александра Кержакова с тренерского мостика «Кайрата»

Плетнёв сказал, что ему трудно объяснить причины тренерских неудач Кержакова и предположил, что бывшему нападающему «Зенита» не хватает опыта и «определенной школы».

«Думаю, стоит [вернуться в Россию]. Нужно пересмотреть свое отношение к работе. Попробовать как-нибудь перезапуститься… Нужно что-то пересмотреть. Нужно получить опыт психологии работы с командой», - цитирует эксперта издание «Спорт День за Днём».

Кержаков руководил казахстанской командой в 12 матчах, в которых одержал 6 побед и трижды сыграл вничью. Всего «Кайрат» под руководством Кержакова набрал 58% от возможных очков (21 из 36).