Кержаков объяснил, почему подал в отставку в «Кайрате»

Александр Кержаков дал комментарий по поводу своего ухода с должности главного тренера «Кайрата».

По словам Кержакова, решение об отставке было для него непростым, ведь специалист хотел продолжить работу. Кержаков отметил, что команда добилась серьёзного процесса и впервые за долгое время лидировала в чемпионате Казахстана.

Кержаков сообщил, что решение об отставке от принял из-за неких недопустимых ситуаций.

«Но для меня как для главного тренера есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными в работе. Подробностями я делиться не буду, пусть они останутся внутри клуба», - цитирует Кержакова «Чемпионат».

В завершении комментария Кержаков пожелал команде удачи.