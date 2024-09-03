В последние годы Александр Кержаков не может надолго задержаться в клубах. Вот и в «Кайрате» российский тренер провёл считанные месяцы. Во вторник казахстанский клуб объявил о расставании с 41-летним Кержаковым – контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Ранее появлялась информация о том, что Кержаков подал в отставку. У руля «Кайрата» россиянин находился с конца мая. За это время команда провела двенадцать матчей, в которых отпраздновала шесть побед при трёх ничьих и трёх поражениях.

Напомним, что на выходных «Кайрат» на своём пол проиграл «Астане» с минимальным счётом 0:1.