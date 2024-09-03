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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

Кержаков решил покинуть «Кайрат»

03 Сентября 2024 • 07:41 Комментировать

Российский специалист Александр Кержаков подал в отставку с поста наставника «Кайрата». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иван Карпов.

«Кержаков подал в отставку. «Кайрат» думает, что делать», - написал журналист в своих социальных сетях.

Напомним, что Кержаков занял пост главного тренера «Кайрата» 29 мая. Александр был признан лучшим тренером чемпионата Казахстана по итогам июля. По итогам 18 туров «Кайрат» лидирует в чемпионате страны с 32 набранными баллами. Далее располагается «Актобе», на счету которого 31 очко.

Предыдущим клубом Кержакова был сербский «Спартак» Суботица.

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Евро-Футбол.Ру,
Кайрат Александр Кержаков
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