Кержаков решил покинуть «Кайрат»

Российский специалист Александр Кержаков подал в отставку с поста наставника «Кайрата». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иван Карпов.

«Кержаков подал в отставку. «Кайрат» думает, что делать», - написал журналист в своих социальных сетях.

Напомним, что Кержаков занял пост главного тренера «Кайрата» 29 мая. Александр был признан лучшим тренером чемпионата Казахстана по итогам июля. По итогам 18 туров «Кайрат» лидирует в чемпионате страны с 32 набранными баллами. Далее располагается «Актобе», на счету которого 31 очко.

Предыдущим клубом Кержакова был сербский «Спартак» Суботица.