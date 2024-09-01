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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

В «Актобе» высказались о возможном назначении Адиева

01 Сентября 2024 • 13:17 Комментировать

Спортивный директор «Актобе» Сергей Доронченко высказался о возможном назначении Магомеда Адиева на должность нового главного тренера.

Сегодня, 1 сентября, стало известно, что специалист покинул пост наставника грозненского «Ахмата».

Доронченко отметил, что на сегодняшний день это информация является обычными слухами, а ведь только несколько дней назад пост главного тренера покинул Дмитрий Парфёнов.

«О новом главном тренере можно будет разговаривать на ближайшей неделе. Пока ничего нет», - приводит слова Доронченко Sport24.

Напомним, что «Актобе» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

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Актобе Сергей Доронченко Магомед Адиев ещё теги
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