Парфёнов рассказал, кто должен стать новым главным тренером «Актобе»

Российский специалист Дмитрий Парфёнов, который покинул пост главного тренера «Актобе», рассказал, кто должен стать следующим тренером команды из Казахстана.
Парфёнов отметил, что действительно покинул свою должность, однако еще неизвестна судьба Юрия Ковтуна, и на месте руководства клуба он оставил бы бывшего спартаковца, однако нужно знать, согласится ли он.
«Вообще мы ушли, а команда шла на втором месте. Разница в одно очко, еще между собой играть лидеры будут. 11 лет у команды не было ничего, а тут все рядом», - заявил Парфёнов в разговоре с «Матч ТВ».
«Актобе» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.
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