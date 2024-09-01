49-летний российский специалист Дмитрий Парфёнов покинул пост главного тренера «Актобе». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Казахстана.

«Футбольный клуб «Актобе» выражает огромную благодарность Дмитрию Владимировичу и желает дальнейших успехов в карьере», - говорится в публикации клуба.

Трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Парфенов тренировал «Актобе» с декабря 2023 года. Под его руководством команда выходила в финал Кубка Казахстана. В последнем матче при российском специалисте «Актобе» потерпел домашнее поражение от «Елимая» со счетом 1:3.