Бывший защитник московского ЦСКА Виктор Васин покинул «Кайрат», об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Отмечается, что стороны пришли к расторжению контракта, который был рассчитан до 31 декабря этого года, по обоюдному согласию.

35-летний футболист выступал за команду с Казахстана с февраля 2022 года и за это время принял участие в 68 играх во всех турнирах, в которых смог отметиться четырьмя забитыми мячами.

Напомним, что главный тренером «Кайрата» является Александр Кержаков. Команда на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.