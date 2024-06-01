Александр Кержаков обратился к болельщикам «Кайрата»

Новый наставник «Кайрата» Александр Кержаков после своего назначения обратился к болельщикам команды.

«Привет, жёлто-чёрные! В воскресенье приглашаю всех на матч против «Шахтёра». Ваша поддержка для нас важна! До встречи на стадионе. Вперёд, «Кайрат»!» - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, что о назначении Кержакова было объявлено в конце минувшего месяца. Первый матч под руководством российского специалиста «Кайрат» проведет против карагандинского «Шахтёра». Встреча состоится в воскресенье, 2 июня, начало запланировано в 17:00 по московскому времени.