Точилин считает, что Черчесову стоит продолжить кареьру в сборной Казахстана

Экс-игрок «Динамо» Александр Точилин прокомментировал возможное назначение Станислава Черчесова на пост наставника сборной Казахстана.

«Для Черчесова работа в сборной Казахстана — лучшее продолжение карьеры. Только Станислав Саламович может ответить, насколько это хорошее предложение. В любой сборной быть главным тренером — это престижно», — цитирует бывшего футболиста издание «РБ Спорт».

Стоит напомнить, что в июле 2023 года Черчесов покинул «Ференцварош». Под его руководством команда стала двукратным чемпионом Венгрии, а также обладателем Кубка страны.