В Кубке Казахстана у команды отняли чистый гол – счёт изменили после игры

Удивительный случай произошёл в рамках Кубка Казахстана на одной из заключительных стадий турнира. Вечером 29 мая «Тобол» из Костаная принимал «Атырау» в первом матче полуфинальной стадии. По ходу игры «Тобол» оформил два гола в ворота гостей и победил - 2:0.

Тем не менее, как пишет Sports.kz после игры один гол «Тобола», второй, в исполнении Жаслана Жумашева был отменён. В итоговом протоколе значится лишь минимальная победа костанайцев - 1:0.

Ответная игра полуфинала состоится 19 июня, через три недели в «Атырау». В финале победитель пары будет играть с победителем пары «Актобе» - «Елимай».