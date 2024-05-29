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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

В Кубке Казахстана у команды отняли чистый гол – счёт изменили после игры

29 Мая 2024 • 22:30 Комментировать

Удивительный случай произошёл в рамках Кубка Казахстана на одной из заключительных стадий турнира. Вечером 29 мая «Тобол» из Костаная принимал «Атырау» в первом матче полуфинальной стадии. По ходу игры «Тобол» оформил два гола в ворота гостей и победил - 2:0.

Тем не менее, как пишет Sports.kz после игры один гол «Тобола», второй, в исполнении Жаслана Жумашева был отменён. В итоговом протоколе значится лишь минимальная победа костанайцев - 1:0.

Ответная игра полуфинала состоится 19 июня, через три недели в «Атырау». В финале победитель пары будет играть с победителем пары «Актобе» - «Елимай».

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Евро-Футбол.Ру,
Тобол Атырау
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