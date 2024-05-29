Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков вернулся к тренерской работе. 41-летний российский специалист занял пост наставника «Кайрата», об этом рапортует пресс-служба казахстанского клуба.

Последним местом работы Александра был сербский клуб «Спартак» Суботица. Специалист возглавлял этот коллектив с июня по ноябрь прошлого года. Ранее он также отметился работой в кипрской «Кармиотиссе», «Пари НН» и «Томи».

В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана «Кайрат» набрал 15 баллов после девяти матчей. Команда находится на третьей позиции в турнирной таблице.