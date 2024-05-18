Кержаков возглавит иностранный клуб – известно название

Александр Кержаков прошёл стажировку в «Севилье» и в обозримом будущем может вернуться к тренерской работе. Как сообщает телеграм-канал «ЖаркOFF», 41-летний специалист станет главным тренером казахстанского «Кайрата».

В 2023 году Кержаков поработал в двух клубах – в «Кармиотиссе» и в «Спартаке» из Суботицы. Оба этих периода оказались непродолжительными. У руля кипрской команды Кержаков провёл семь матчей, а у руля сербской команды – пятнадцать. С ноября Александр не имеет клубной прописки.

«Кайрат» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Казахстана.