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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

Кержаков возглавит иностранный клуб – известно название

18 Мая 2024 • 17:39 Комментировать (1)

Александр Кержаков прошёл стажировку в «Севилье» и в обозримом будущем может вернуться к тренерской работе. Как сообщает телеграм-канал «ЖаркOFF», 41-летний специалист станет главным тренером казахстанского «Кайрата».

В 2023 году Кержаков поработал в двух клубах – в «Кармиотиссе» и в «Спартаке» из Суботицы. Оба этих периода оказались непродолжительными. У руля кипрской команды Кержаков провёл семь матчей, а у руля сербской команды – пятнадцать. С ноября Александр не имеет клубной прописки. 

«Кайрат» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Казахстана.  

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Евро-Футбол.Ру,
Кайрат Александр Кержаков
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Francisco Gento
18 Мая 2024 в 18:10
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