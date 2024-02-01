Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

​Панюков близок к переходу в «Шахтёр» из Казахстана

01 Февраля 2024 • 20:29 Комментировать

Нападающий Андрей Панюков может продолжить карьеру в «Шахтёре» из Казахстана. В настоящий момент 29-летний футболист находится в расположении карагандинской команды на просмотре. Об этом на своих страницах рассказывает Meta-ratings.

Стоит сказать, что в первой части нынешнего сезона Панюков выступал за «Нафтан» в Беларуси. Ранее форвард по ходу карьеры поиграл за многие команды, в том числе за «Урал», «Зенит» и московское «Динамо».

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Андрея Панюкова в 350 тысяч евро.

7 игроков, чьи карьеры поломал Зенит

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Караганда Андрей Панюков трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» ​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки Модрич принял неожиданное решение по будущему «Реал» и «ПСЖ» приняли решение по Мбаппе Стала известна сумма возможного трансфера Винисиуса в «Манчестер Юнайтед» Президент «Ливерпуля» предлагал Клоппу открыть чековую книжку и не уходить ​Директор «Барселоны» выбрал нового тренера на замену Хави
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» ​Моуринью может возглавить «Барселону» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Канарейкин: «Видно, что «Спартак» замахнётся на большие задачи» Кожевников: «Сибирь» не выпала из гонки за плей-офф КХЛ» «Локомотив» сломил сопротивление «Спартака» в КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» в матче КХЛ и вышел в плей-офф Путин назвал ущербными сегодняшние соревнования под эгидой МОК Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Февраля
20:29 · Казахстан
​Панюков близок к переходу в «Шахтёр» из Казахстана
10:28 · Казахстан
Бывший игрок «Сочи» Миладинович перешёл в «Тобол» официально
31 Января
16:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Миладиновича: «Контракт с «Тоболом» согласован»
23 Января
21:54 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Мне периодически звонят из Казахстана»
18 Января
18:35 · Россия. Премьер-лига
В бывшем сербском клубе Зуева прокомментировали уход игрока
14 Января
18:56 · Казахстан
​«Устроили бардак в «Тоболе»: Канчельскис отправил письма в УЕФА и ФИФА
17:11 · Россия. Премьер-лига
​Юлдошев уходит из «Пари НН» в «Кайрат» - известны условия сделки
11 Января
21:03 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» может отдать Юлдошева в топ-клуб из Казахстана
19:55 · Россия. Премьер-лига
Ароян покинул «Астану»
18:46 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» сыграет на сборе с соперниками из Казахстана и Узбекистана официально
09 Января
10:17 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Пари НН» Эдедем перешёл в «Тобол» официально
04 Января
18:14 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Пари НН» Эдедем продолжит карьеру в Казахстане слухи
27 Декабря
14:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
​«Динамо» Махачкала покупает воспитанника ЦСКА
22 Декабря
11:57 · Казахстан
В «Кайрате» назвали задачи на Зимний кубок РПЛ
11:34 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Кайрата»: «Игра со «Спартаком» - особенная для нас»
Все новости
Рекомендуем