​Панюков близок к переходу в «Шахтёр» из Казахстана

Нападающий Андрей Панюков может продолжить карьеру в «Шахтёре» из Казахстана. В настоящий момент 29-летний футболист находится в расположении карагандинской команды на просмотре. Об этом на своих страницах рассказывает Meta-ratings.

Стоит сказать, что в первой части нынешнего сезона Панюков выступал за «Нафтан» в Беларуси. Ранее форвард по ходу карьеры поиграл за многие команды, в том числе за «Урал», «Зенит» и московское «Динамо».

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Андрея Панюкова в 350 тысяч евро.

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