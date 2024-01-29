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​Гащенков интересен клубу из Казахстана эксклюзив

29 Января 2024 • 17:57 Комментировать

Теперь уже бывший полузащитник «Шинника» Михаил Гащенков интересен клубу из Казахстана. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Стоит напомнить, что на днях Гащенков обрёл статус свободного агента, расторгнув контракт с «Шинником». Теперь 31-летний футболист может оказаться в казахстанской команде.

Добавим, что в 2021 году Михаил Гащенков уже выступал в Казахстане за клуб «Акжайык». В остальном же полузащитник проводил карьеру в России. Гащенков играл на родине за ряд команд, в том числе за «Химки» и «СКА-Хабаровск».

Отметим, что 31-летнего Михаила Гащенкова авторитетный портал Transfermarkt оценивает в 300 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Михаил Гащенков трансферы футбола - зима 2024
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