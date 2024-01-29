Теперь уже бывший полузащитник «Шинника» Михаил Гащенков интересен клубу из Казахстана. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Стоит напомнить, что на днях Гащенков обрёл статус свободного агента, расторгнув контракт с «Шинником». Теперь 31-летний футболист может оказаться в казахстанской команде.

Добавим, что в 2021 году Михаил Гащенков уже выступал в Казахстане за клуб «Акжайык». В остальном же полузащитник проводил карьеру в России. Гащенков играл на родине за ряд команд, в том числе за «Химки» и «СКА-Хабаровск».

Отметим, что 31-летнего Михаила Гащенкова авторитетный портал Transfermarkt оценивает в 300 тысяч евро.