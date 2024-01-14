​«Устроили бардак в «Тоболе»»: Канчельскис отправил письма в УЕФА и ФИФА

Андрей Канчельскис отработал на должности генерального директора «Тобола» всего лишь несколько месяцев. По словам функционера, он обратился в УЕФА и ФИФА с жалобами на некоторых представителей казахстанского клуба.

«Я подал письма в ФИФА и УЕФА на всех, кто устроил бардак в «Тоболе», ещё в том году. Не буду говорить лично на кого, но процесс уже запущен», - цитирует Канчельскиса Sport24.

В ноябре в прессе сообщалось, что Канчельскис имеет конфликт с совладельцем «Тобола».

Добавим, что в конце 2023 календарного года Андрей Канчельскис стал главным тренером в клубе «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана.