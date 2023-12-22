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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

В «Кайрате» назвали задачи на Зимний кубок РПЛ

22 Декабря 2023 • 11:57 Комментировать

Генеральный директор «Кайрата» Аскар Есимов высказался о задачах команды из Казахстана в Зимнем кубке РПЛ, который пройдёт в Абу-Даби со 2 по 14 февраля.

Спортивный функционер отметил, что безусловно победа в турнире является желаемым результатом, но главным приоритетом является интеграция игроков и улучшения командных показателей.

«Мы сосредоточены на общем развитии команды и подготовке к предстоящему сезону», - приводит слова Есимова «Чемпионат».

Напомним, что в Зимнем кубке РПЛ примут участие московский «Спартак», «Ростов», «Кайрат», а также «Шабаб Аль-Ахли» из Дубая, который возглавляет бывший наставник «Локомотива» Марко Николич. 

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Евро-Футбол.Ру,
Кайрат Аскар Есимов Зимний Кубок РПЛ ещё теги
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