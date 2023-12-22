В «Кайрате» назвали задачи на Зимний кубок РПЛ

Генеральный директор «Кайрата» Аскар Есимов высказался о задачах команды из Казахстана в Зимнем кубке РПЛ, который пройдёт в Абу-Даби со 2 по 14 февраля.

Спортивный функционер отметил, что безусловно победа в турнире является желаемым результатом, но главным приоритетом является интеграция игроков и улучшения командных показателей.

«Мы сосредоточены на общем развитии команды и подготовке к предстоящему сезону», - приводит слова Есимова «Чемпионат».

Напомним, что в Зимнем кубке РПЛ примут участие московский «Спартак», «Ростов», «Кайрат», а также «Шабаб Аль-Ахли» из Дубая, который возглавляет бывший наставник «Локомотива» Марко Николич.