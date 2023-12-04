Российские наставники и руководители в Казахстане: Канчельскис – на выход, Парфёнов – в бой

Весть о том, что Дмитрий Парфёнов возглавил «Актобе», не стала сенсацией. Всего лишь очередная веха в футбольной истории двух соседних государств. В то же время одна из звёзд российского футбола Андрей Канчельскис обещает дойти до президента Казахстана по причине своего не совсем понятного увольнения из «Тобола». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о бывших российских футболистах, успевших поработать тренерами в Казахстане.

Тихонов

Казахстан – хорошо знакомый Андрею Тихонову регион. Ещё будучи игроком, в 2009 году он защищал цвета клуба из столицы этого государства. И это несмотря на тот факт, что весной 2010 года клуб из Астаны и Тихонов расстались далеко не на дружеской волне после того, как Тихонов самостоятельно прибыл на предсезонный сбор и новые руководители команды в причинах расставания указали на «прогул». После обращения в суд с Тихоновым всё же частично рассчитались. Спустя 10 лет, осенью 2020 года, ветеран из звёздного романцевского «Спартака» девяностых возглавил тренерский штаб. «Астана» стала седьмой командой в его тренерской карьере. Но, как и игровая карьера, она продлилась ровно год. Стороны расстались на этот раз по обоюдному согласию.

Бородюк

Александр Бородюк, как и Тихонов, дважды входил в «футбольные воды Казахстана». Но в отличие от Андрея Валерьевича Александр Генрихович дважды был тренером, хотя и непродолжительное время. Первым стал знаковый и самый известный из советской истории клуб южной республики – «Кайрат». Бородюк сменил в 2015-м хорошо знакомого россиянам Владимира Вайсса.

Суперкубок не удержал

Суперкубок Казахстана в результате победы над «Астаной» в серии послематчевых пенальти стал единственным трофеем Бородюка. За 90 минут в четырёх официальных играх виктории так и не было достигнуто. После трёх стартовых туров Бородюк положил на стол заявление об увольнении по собственной инициативе. Тем не менее спустя год Александру Генриховичу доверили национальную сборную, в которой за семь матчей под руководством Бородюка казахстанцы ни разу не побеждали, хотя и провели несколько качественных встреч.

Адиев

До переезда в Казахстан 44-летний Магомед Адиев работал с «Нижним Новгородом», «Волгой», «Ахматом», «Анжи». В отличие от Бородюка Магомеду Адиеву есть чем гордиться в роли наставника национальной сборной Казахстана. Уроженец Грозного поднял уровень национальной сборной, которая, несмотря на последнее место в предыдущем отборочном цикле, на этот раз до последнего ведёт борьбу за попадание на поездку в Германию на финальную часть чемпионата Европы–2024.

Известные российские специалисты, имеющие опыт работы наставниками в Казахстане

Игрок Клуб Казахстана Период работы Достижения Андрей Тихонов «Астана» Октябрь 2020 – ноябрь 2021 Бронзовый призёр чемпионата Александр Бородюк «Кайрат» Декабрь 2015 – апрель 2016 Победа в финале Суперкубка Александр Бородюк Национальная сборная 2017 - 2018 0 побед в 7 матчах Магомед Адиев «Шахтер» Караганда Апрель 2021 - 2022 7 место в чемпионате 2021 года Магомед Адиев Национальная сборная С марта 2023 года Третье место в отборе на ЧЕ-2024

В таблицу не вошёл герой последних новостей из Казахстана - Андрей Канчельскис. Специалист вступил в должность генерального директора «Тобола» в июле 2023 года, а уже в конце ноября покинул свой пост. Канчельскис после ухода из команды заявил, что совладелец «Тобола» мошенник и специалист намерен дойти до президента Казахстана.

Канчельскис покинул пост гендиректора «Тобола»

«Тобол» сделал заявление по Канчельскису

Константин Лицин

