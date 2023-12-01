Гол в ворота сборной Дании в исполнении полузащитника сборной Казахстана Асхата Тагыбергена признан лучшим в минувшем отборочном цикле на Евро-2024. О выборе болельщиков сообщает официальный портал Евро-2024.

Тагыберген поразил ворота сборной Дании в матче в самом начале отборочного цикла – 26 марта. Тогда казахстанцы оформили сенсационную домашнюю и волевую победу со счётом 3:2.

Напомним, что сборная Казахстана не смогла напрямую пробиться на Евро-2024, но у команды ещё есть шанс сделать это через стыковые матчи. В полуфинале «стыков» команде Магомеда Адиева предстоит сыграть на выезде с греками. В случае победы – с кем-то из пары Грузия – Люксембург.