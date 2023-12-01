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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

Парфёнов возглавил «Актобе» официально

01 Декабря 2023 • 12:10 Комментировать

Российский тренер Дмитрий Парфёнов стал новым главным тренером «Актобе». Об этом сообщает пресс-служба казахстанского коллектива. Трудовой договор 49-летнего специалиста с клубом рассчитан до конца 2024 года.

Ранее Парфёнов работал в юниорской сборной России, «Текстильщике», «Тосно», «Урале», тульском «Арсенале» и «Родине».

По итогам завершившегося сезона «Актобе» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, набрав в 26 матчах 50 очков. Новый сезон стартует в марте следующего года.

Отметим, что благодаря попаданию в тройку «Актобе» получил путевку в квалификацию Лиги конференций – 2024/25.

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Евро-Футбол.Ру,
Актобе Дмитрий Парфёнов
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