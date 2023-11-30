​Парфёнов может принять команду в Казахстане

Известный тренер Дмитрий Парфёнов может получить работу в Казахстане. 49-летний специалист в ближайшее время может стать главным тренером команды «Жетысу». Об этом на своих страницах рассказывает Sport24.

В настоящий момент Дмитрий Парфёнов не имеет клубной прописки – в октябре он покинул московскую «Родину», где отработал почти полтора года. Ранее Парфёнов возглавлял тульский «Арсенал», «Урал», «Тосно» и «Текстильщик».

В чемпионате Казахстана – 2023 «Жетысу» занял 11-е место. Команда всего лишь на два очка опередила зону вылета.