ФК «Тобол» (Казахстан) посредством официального сайта отрапортовал об отставке Андрея Канчельскиса с поста генерального директора клуба.

«Андрей Канчельскис покидает клуб. От имени ФК «Тобол» выражаем огромную благодарность Андрею Антанасовичу за работу. Желаем вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях», - говорится в публикации клуба.

Канчельскис был назначен на место гендиректора «Тобола» летом 2023 года. Его предыдущим местом работы был «Навбахор».

В прошлом сезоне «Тобол» финишировал на седьмой позиции в таблице чемпионата Казахстана, набрав 34 очка после 26 туров. Команда отстала от третьего места на 16 баллов.