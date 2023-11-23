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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

«Тобол» сделал заявление по Канчельскису официально

23 Ноября 2023 • 13:28 Комментировать

ФК «Тобол» (Казахстан) посредством официального сайта отрапортовал об отставке Андрея Канчельскиса с поста генерального директора клуба.

«Андрей Канчельскис покидает клуб. От имени ФК «Тобол» выражаем огромную благодарность Андрею Антанасовичу за работу. Желаем вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях», - говорится в публикации клуба.

Канчельскис был назначен на место гендиректора «Тобола» летом 2023 года. Его предыдущим местом работы был «Навбахор».

В прошлом сезоне «Тобол» финишировал на седьмой позиции в таблице чемпионата Казахстана, набрав 34 очка после 26 туров. Команда отстала от третьего места на 16 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Тобол Андрей Канчельскис
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