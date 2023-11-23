Канчельскис покинул пост гендиректора «Тобола»

Совладелец «Тобола» Алимжан Калдияров сообщил об уходе Андрея Канчельскиса с поста гендиректора клуба.

«Да, он уже покинул клуб. Мы расторгли контракт», - передает слова Калдиярова «Чемпионат».

Напомним, что на пост генерального директора «Тобола» Канчельскис был назначен летом текущего года. Его предыдущим местом работы был «Навбахор» (Узбекистан).

В минувшем сезоне «Тобол» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана, набрав 34 балла после 26 туров. Команда отстала от третьего места на 16 очков.

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