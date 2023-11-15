Канчельскис может покинуть «Тобол» - идут переговоры

Андрей Канчельскис в ближайшее время может покинуть должность генерального директора казахстанского «Тобола». По информации Metaratings, стороны сейчас ведут переговорный процесс о расторжении трудового соглашения.

Ранее сообщалось о конфликте между Канчельскисом и совладельцем «Тобола». Комментируя эту информацию, функционер не сказал чего-то конкретного.

«Тобол» завершил чемпионат Казахстана на восьмой позиции. В 26 турах команда смогла раздобыть 34 зачётных балла. Андрей Канчельскис работает в клубе с лета текущего календарного года.