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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

Канчельскис может покинуть «Тобол» - идут переговоры

15 Ноября 2023 • 14:43 Комментировать

Андрей Канчельскис в ближайшее время может покинуть должность генерального директора казахстанского «Тобола». По информации Metaratings, стороны сейчас ведут переговорный процесс о расторжении трудового соглашения.

Ранее сообщалось о конфликте между Канчельскисом и совладельцем «Тобола». Комментируя эту информацию, функционер не сказал чего-то конкретного.

«Тобол» завершил чемпионат Казахстана на восьмой позиции. В 26 турах команда смогла раздобыть 34 зачётных балла. Андрей Канчельскис работает в клубе с лета текущего календарного года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тобол Андрей Канчельскис
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