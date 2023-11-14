Российский защитник Виктор Васин, поигравший за московский ЦСКА, заключил новое трудовое соглашение с казахстанским «Кайратом». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новый контракт между сторонами рассчитан до лета следующего года. Цвета команды 35-летний россиянин защищает с 2022 года. В минувшем сезоне Виктор сыграл 25 поединков за «Кайрат», в которых забил один мяч. Команда завершила чемпионат Казахстана на четвертой позиции, набрав 44 балла.

В России Васин также поиграл за «Спартак» Нальчик, «Мордовию», «Уфу» и «Нижний Новгород». В составе национальной команды защитник провел 13 поединков и отметился двумя голами.