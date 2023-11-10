​Канчельскис высказался насчёт информации о конфликте с совладельцем «Тобола»

В прессе появилась информация о том, что Андрей Канчельскис может покинуть «Тобол» на фоне конфликта с совладельцем казахстанского клуба. Сам Канчельскис дал комментарий на этот счёт.

«О том, что у меня какой-то конфликт с совладельцем клуба, – ничего не знаю. Без комментариев», - цитирует Канчельскиса Sport24.

Что касается информации о том, что Канчельскис хочет стать главным тренером «Тобола», то он сказал, что соскучился по тренерской работе, но сейчас сосредоточен на своей работе.

Напомним, что на должности генерального директора «Тобола» Андрей Канчельскис работает с лета текущего года.