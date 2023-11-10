Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

​Канчельскис высказался насчёт информации о конфликте с совладельцем «Тобола»

10 Ноября 2023 • 16:21 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что Андрей Канчельскис может покинуть «Тобол» на фоне конфликта с совладельцем казахстанского клуба. Сам Канчельскис дал комментарий на этот счёт.

«О том, что у меня какой-то конфликт с совладельцем клуба, – ничего не знаю. Без комментариев», - цитирует Канчельскиса Sport24.

Что касается информации о том, что Канчельскис хочет стать главным тренером «Тобола», то он сказал, что соскучился по тренерской работе, но сейчас сосредоточен на своей работе.

Напомним, что на должности генерального директора «Тобола» Андрей Канчельскис работает с лета текущего года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тобол Андрей Канчельскис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Ноября
16:21 · Казахстан
​Канчельскис высказался насчёт информации о конфликте с совладельцем «Тобола»
14:29 · Казахстан
​Канчельскис может покинуть «Тобол» на фоне конфликта
09 Ноября
04:58 · Молдова
​Уволенный из «Шерифа» за 0:6 итальянский тренер может оказаться в Казахстане
04 Ноября
17:34 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий готовится возглавить один из европейских клубов
02 Ноября
16:04 · Казахстан
Слуцкий: Я не знаю ничего про «Актобе», я ничего не читаю об этом
01 Ноября
16:29 · Казахстан
Мостовой: Слуцкий в Казахстане? Уже смешно
31 Октября
16:43 · Казахстан
Тукманов: «Верю, что Слуцкий может оказаться в Казахстане»
14:41 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев считает, что после перерыва в карьере Слуцкий может стать сильнее
14:40 · Казахстан
Канчельскис: «Для «Актобе» будет беда, если Слуцкий станет их тренером»
14:03 · Казахстан
В «Актобе» отреагировали на новость о возможном приглашении Слуцкого
13:20 · Казахстан
Адиев — о возможной работе в «Актобе»: «Никогда себе не позволю прийти на «живое» место»
11:43 · Россия. Премьер-лига
​Назван возможный новый клуб Слуцкого – он не из России 1
22 Октября
23:10 · Казахстан
«Ордабасы» досрочно стал чемпионом Казахстана
15 Октября
10:40 · Казахстан
Аршавин: «Раз меня помнят фанаты «Кайрата», значит, я оставил приятный след»
14 Октября
21:06 · Казахстан
Алип и Зайнутдинов начнут игру против Дании в стартовом составе
Все новости
Рекомендуем