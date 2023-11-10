​Канчельскис может покинуть «Тобол» на фоне конфликта

Андрей Канчельскис может покинуть должность генерального директора казахстанского клуба «Тобол». Причина – конфликт с совладельцем клуба Алимжаном Калдияровым. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

В то же время отмечается, что в «Тоболе» есть те, кто поддерживает Канчельскиса. При этом экс-игрок «Манчестер Юнайтед» хотел бы стать главным тренером команды.

Стоит сказать, что Андрей Канчельскис работает на руководящей должности в «Тоболе» с лета 2023 года. Последний чемпионат Казахстана команда завершила на восьмой позиции, набрав 34 очка в 26 поединках.