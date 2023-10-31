Тукманов: «Верю, что Слуцкий может оказаться в Казахстане»

Известный функционер Александр Тукманов отреагировал на возможное назначение бывшего наставника ЦСКА Леонида Слуцкого в казахстанский «Актобе».

«По статусу ли Слуцкому возглавить команду из Казахстана? Сейчас у него статус безработного. Поэтому, конечно, верю, что он может оказаться в Казахстане. Только если ему эта профессия еще не надоела», — приводит слова Тукманова Legalbet.

Напомним, последним местом работы 52-летнего Слуцкого был казанский «Рубин», который он возглавлял с декабря 2019 по ноябрь 2022 года.

После ухода из «Рубина» Слуцкий отошел от тренерской работы и активно участвует в различных интернет-шоу.